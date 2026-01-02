Puslu -2.1ºC Ankara
Dünya
AA 02.01.2026 10:36

Japonya Başbakanı Takaiçi, parlamentoda kadınlara yönelik tuvalet sayısının artırılmasını destekledi

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, parlamentodaki kadın temsilinin artmasına rağmen Meclis binasında kadın tuvaletlerinin sayısının yetersiz kalması nedeniyle bu alanda düzenleme yapılması için girişimde bulunan yaklaşık 60 kadın milletvekiline destek verdi.

Japonya Başbakanı Takaiçi, parlamentoda kadınlara yönelik tuvalet sayısının artırılmasını destekledi

Japonya'da Ekim 2024'te düzenlenen seçimlerde, 465 sandalyeli Temsilciler Meclisine 73 kadın milletvekili seçilerek 2009'daki 54 kadın milletvekili rekoru aşıldı.

Diğer yandan kadın milletvekili sayısının rekor düzeye çıktığı ülkede, parlamentodaki altyapının bu değişime ayak uyduramaması, temsil eşitliği tartışmalarını beraberinde getirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, kadın milletvekilleri tarafından Temsilciler Meclisine sunulan dilekçede, kadınlar için binada şu anda yalnızca iki tuvalet kabininin bulunduğu, bu nedenle özellikle oturumlar öncesinde uzun kuyruklar oluştuğu ve kadın milletvekilleri için daha fazla tuvaletin tahsis edilmesinin istendiği bildirildi.

Talebe, Japonya Başbakanı Takaiçi'nin de aralarında bulunduğu 58 kadın milletvekili ile Meclisteki 7 farklı parti ve bağımsız gruplardan destek geldi.

"Bu konuda anlayış ve işbirliği bekliyoruz"

Ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Partisi Milletvekili Komiyama Yasuko, konuya ilişkin açıklamasında, kadın personel ve ziyaretçilerin de aynı tuvaletleri kullanmak zorunda kalması nedeniyle mevcut durumun kadın milletvekilleri için zorluk yarattığını vurguladı.

Parlamentodaki kadın oranının gelecekte yüzde 30'un üzerine çıkarılmasının hedeflendiğini hatırlatan Komiyama, "Kadınların toplum ve siyaset hayatındaki konumunun güçlendirilmesi gerçekten ciddiye alınıyorsa, bu konuda anlayış ve işbirliği bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Tokyo hükümeti, toplumun tüm alanlarında liderlik pozisyonlarında kadın oranını yüzde 30'a çıkarma hedefini önce 2020 olarak belirlemiş ancak daha sonra bu hedefi 2030'a ertelemişti.

Ekim 2024'te ülkenin ilk kadın başbakanı olan Takaiçi ise kabinede kadın temsili artırma sözü vermesine rağmen 19 üyeli kabinesine yalnızca 2 kadın bakan atamıştı.

Halihazırda kadınlar, Temsilciler Meclisinde yaklaşık yüzde 16 oranında temsil edilirken, Danışmanlar Meclisinde ise 125 sandalyeden 42'si kadınlardan oluşuyor.

Japonya
"Büyük Gazze Yürüyüşü" dünya basınında geniş yer buldu
