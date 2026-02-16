Çok Bulutlu 12.7ºC Ankara
Dünya
AA 16.02.2026 22:52

ABD, Macaristan ve Slovakya hükümetleriyle nükleer iş birliğini öngören anlaşmalar imzaladı

ABD'nin, Macaristan ve Slovakya hükümetleri ile nükleer iş birliğini öngören anlaşmalara imza atarak bölgedeki güvenlik çıkarlarını güçlendirmeyi hedeflediği duyuruldu.

ABD, Macaristan ve Slovakya hükümetleriyle nükleer iş birliğini öngören anlaşmalar imzaladı

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 15-16 Şubat'ta Slovakya ve Macaristan'a resmi ziyaretlerde bulunan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun temasları çerçevesinde varılan anlaşmalara yer verildi.

Açıklamada, ABD'nin nükleer enerji teknolojileriyle Orta Avrupa'da yeni nükleer santrallerin inşa edilmesi ve bölgedeki güvenlik çıkarlarının güçlendirilmesi amacıyla "somut adımlar" atıldığı bildirildi.

Bu girişimlerin, bölgenin enerji güvenliğini iyileştirmek, sanayi kapasitesini artırmak ve yapay zeka gibi gelişen teknolojilerdeki rekabet gücünü desteklemeye yönelik hedeflere zemin hazırladığı aktarılan açıklamada, Slovakya ile ABD arasındaki anlaşmanın reaktör projesinin ön inşaat aşamasını başlatmayı amaçladığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Macaristan ile ABD arasında imzalanan anlaşmanın nükleer iş birliğinin önünü açacağı ifade edildi.

ABD Macaristan Slovakya
