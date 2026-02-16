Çok Bulutlu 12.7ºC Ankara
Dünya
AA 16.02.2026 22:18

Belçika'nın Mons kentinde doğal gaz kesintisinden 12 bin hane etkilendi

Belçika'nın Fransızca konuşulan Valon bölgesindeki Mons kentinde, 11 Şubat'ta başlayan doğal gaz kesintisi nedeniyle şimdiye kadar 12 bin hanenin etkilendiği duyuruldu.

Belçika'nın Mons kentinde doğal gaz kesintisinden 12 bin hane etkilendi
[Fotograf: AFP]

Belçika'nın Fransızca yayın yapan kamu televizyonu RTBF'nin haberine göre, Mons'taki bazı mahallelerde geçen hafta çarşamba günü teknik arıza nedeniyle başlayan doğal gaz kesintisi devam ediyor.

Kesintiden şimdiye kadar 12 bin hane etkilenirken yetkililer 2 bin eve doğal gaz tedarikinin yeniden başladığını açıkladı.

Valon bölgesinin yüzde 75'inden fazlasına elektrik ve doğal gaz dağıtımından sorumlu Ores şirketinin sözcüsü Annabel Vanbever, açıklamasında, 11 Şubat'taki kesintinin ardından etkilenen 12 bin hanedeki doğal gaz sayacının kaynağa yeniden bağlanabilmesi için kapatıldığını belirtti.

Vanbever, sayaçların kapatılmasının ardından şebekeye doğal gaz tedarikinin yeniden sağlandığı bilgisini vererek son adım olarak kapatılan sayaçları tekrar açmaya başladıklarını kaydetti.

Teknik ekiplerin tek tek evlere gidip sayaçları açması gerektiği için bu sürecin zaman alabileceğini dile getiren Vanbever, normale dönüş için herhangi bir tarih veremeyeceklerini aktardı.

Mons Belediyesi harekete geçti

Mons Belediye Başkanı Nicolas Martin, doğal gaz kesintisi nedeniyle belediyeye ait bazı merkezlerin halkın duş alma gibi ihtiyaçları için kullanıma açıldığını bildirdi.

Martin ayrıca, halkın ısıtıcı talebinde bulunabileceğini ifade etti.

Belçika




