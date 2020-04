ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya sitesi Twitter’daki hesabından 7 Nisan'da bir açıklama yaparak, Dünya Sağlık Örgütünü (DSÖ) yerden yere vurdu. Örgütü, yeni tip koronavirüs yani COVID-19 salgınında, pandeminin çıkış noktası ülke olan Çin’in tarafında tutum sergilemekle suçladı.

The W.H.O. really blew it. For some reason, funded largely by the United States, yet very China centric. We will be giving that a good look. Fortunately I rejected their advice on keeping our borders open to China early on. Why did they give us such a faulty recommendation?