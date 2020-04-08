Çok Uluslu Ortak Görev Gücü (MNJTF) Operasyon Sözcüsü Timothy Antigha, basına yaptığı açıklamada, Nijerya'nın iş birliğinde Borno eyaletinde Boko Haram'a yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda 19 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini ifade eden Antigha, yaralanan çok sayıda örgüt üyesinin kaçtığını aktardı.

Antigha, 2 örgüt üyesinin yakalandığı, Boko Haram'a ait silah yüklü 2 kamyon ve çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Boko Haram'ın eylemleri

Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi.

Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.