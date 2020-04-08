Cakarta Valisi Anies Baswedan, salgınla mücadele amacıyla merkezi hükümetin "geniş kapsamlı sosyal kısıtlamalar" düzenlemesinin, başkentte cuma günü yürürlüğe girececeğini açıkladı.

Baswedan, düzenleme kapsamında 2 hafta boyunca okullar, eğlence merkezleri, turistik alanlar, ibadethaneler ve iş yerlerinin kapatılmasının yanı sıra toplu ulaşım hatlarında sınırlamalar olacağını belirtti.

Sağlık, gıda, finans ve enerji gibi 8 farklı sektörün kısıtlamalardan muaf olacağı bilgisini paylaşan Baswedan, düzenlemeyle Cakarta'da 5'ten fazla kişinin dışarıda bir araya gelmesinin de yasaklandığını aktardı.

Taksilere yolcu sınırlaması getirildi

Baswedan, motosiklet taksilerin sadece ürün teslimatı yapmalarına izin verileceğini, internet üzerinden hizmet veren taksilere de yolcu sınırlaması getirildiğini dile getirdi.

İhtiyaç halinde düzenlemenin sona eriş tarihinin uzatılabileceğini ifade eden Baswedan, 20 Mart'tan bu yana evden çalışma ve uzaktan eğitim gibi çeşitli önlemlerin halihazırda uygulandığını hatırlattı.

Ölü sayısı 240'a çıktı

Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, son 24 saatte virüs bulaşanların sayısının 218 artışla 2 bin 956'ya, toplam can kaybının da 19 kişi artarak 240'a ulaştığını açıkladı.

Yurianto, ülkedeki salgının merkez üssü konumundaki Cakarta'da ise vaka sayısının bin 552'ye, hayatını kaybedenlerin sayısının 144'e yükseldiğini bildirdi.