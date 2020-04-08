Hollanda'da vaka sayısı 20 bini aştı
Hollanda'da koronavirüs (COVID-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 969 artarak 20 bin 549'a, ölü sayısı da 147 artışla 2 bin 248'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünden (RIVM) yapılan açıklamada, COVID-19'la ilgili bilgiler güncellendi.
Ülkede son 24 saatte 308 kişinin daha tedavi altına alınmasıyla hastaneye kaldırılan kişi sayısının 7 bin 735'e ulaştığı belirtilen açıklamada, COVID-19 görülen kişi sayısının 969 artarak 20 bin 549'a çıktığı ifade edildi.
Açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 147 artışla 2 bin 248'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.
Önlemlere uymayanlara ceza
Yerel medyadaki haberlerde, COVID-19 salgınının yayılmasını engellemek için alınan önlemlere uymayan yaklaşık bin 400 kişiye ceza kesildiği belirtildi.
Hollanda ekonomisinin bu yıl yeni tip koronavirüs krizinin etkisiyle yüzde 8 daralacağı öngörülüyor.
Ülkede dışarıda 3 ve daha fazla kişinin bir araya gelmesi ve kişiler arasında 1,5 metreden az mesafe olması halinde kişilere 400 euroya kadar ceza veriliyor.
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