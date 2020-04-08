329 sandalyeli mecliste 57 milletvekili bulunan Irak Güçler İttifakı Koalisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Koalisyon olarak, Irak'ın istikrarını, ulusal mutabakat ve anayasal temellere dayalı hükümetin kurulmasını destekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Başbakan adayının, tüm ulusal siyasi partiler tarafından kabul görmesi ve meclisteki grupların da onayını alarak kabinesini geçirebilen bir kişi olması gerektiği vurgulanan açıklamada, "İlgili siyasi tarafların (Şiiler) adaylığı üzerinde mutabakat sağladığı Mustafa Kazimi'yi yeni hükümetin başkanlığı için destekliyoruz." denildi.

Adnan ez-Zurfi'ye karşı Mustafa Kazimi

Irak Meclisi'ndeki Şii gruplar, Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in hükümeti kurma görevi verdiği Adnan ez-Zurfi'ye karşı çıkarak, yerine Mustafa Kazimi'yi aday gösterme konusunda anlaşmıştı.

Şii ve Sünnilerin Kazimi ismi üzerinde anlaşma sağlaması, 30 gün içerisinde hükümeti kurması beklenen Zurfi'nin durumunu zora soktu.

İran destekli Şii gruplar, Zurfi'yi Amerika'ya yakın olmakla suçluyor ve onun hükümeti kurmasına itiraz ediyor. Zurfi ise yaptığı açıklamalarda, hükümeti kurma görevini iade etmeyeceğini belirtiyor.

Kürt partileri de Şiilerin üzerinde mutabakat sağladığı adayı destekleyeceklerini dile getiriyor.

Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanlığını 2016'dan beri yürüten Kazimi'nin ise hiçbir siyasi partiye üyeliği bulunmuyor.

Hükümetin 329 sandalyeli meclisten güvenoyu alması için oturumda hazır bulunanların mutlak çoğunluğu gerekli.

Ne olmuştu?

Irak Cumhurbaşkanı Salih, 17 Mart'ta hükümeti kurma görevini eski Necef Valisi Adnan Zurfi'ye vermişti.

Meclis'te eski Başbakan Haydar el-İbadi liderliğindeki Nasır Koalisyonu Grup Başkanı olan Zurfi, 2004-2005, 2009-2013 ve son olarak 2013-2015 yıllarında 3 dönem Necef Valiliği görevini yürütmüştü.

Eski İslami Dava Partisi (Şii) üyeliği de bulunan Necef doğumlu Zurfi, Irak'ın yanı sıra ABD vatandaşlığına da sahip.

Başbakan Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım 2019'da görevinden istifa etmişti.

Cumhurbaşkanı Salih, 1 Şubat'ta bağımsız aday ve eski İletişim Bakanı Muhammed Tevfik Allavi'yi hükümeti kurmakla görevlendirmiş ancak Allavi, Meclis'te güvenoyu toplantılarının gerçekleşmemesi nedeniyle görevi iade etmişti.