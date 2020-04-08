Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonla görüştüklerini, tıbbi malzemeler içeren yardımı kabul ettiklerini açıkladı.

Paylaşımında "müttefiklerle daha güçlü (strongerwithallies)" etiketini kullanan Thaçi, "Bu emsalsiz zamanda Kosova'ya destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye derinden minnettarız" dedi.

Following my phone conversation w/ President @RTErdogan we accepted a package of medical aid as assistance from #Turkey to #Kosovo to help fight #COVID19. Deeply grateful to President Erdogan and Turkey for supporting Kosovo in this unprecedented time. #StrongerWithAllies — Hashim Thaçi (@HashimThaciRKS) April 8, 2020

Kargo uçağıyla tıbbi malzeme gönderildi

Türkiye, COVID-19'la mücadeleye destek amacıyla aralarında Kosova'nın da bulunduğu yardım talebinde bulunan 5 Balkan ülkesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla tıbbi yardım malzemesi gönderdi.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan maske, tulum ve hızlı tanı kitinden oluşan malzemeler, bu sabah Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan A400M tipi kargo uçağına yüklenerek yola çıktı.