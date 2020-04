Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonla görüştüklerini, tıbbi malzemeler içeren yardımı kabul ettiklerini açıkladı.

Paylaşımında "müttefiklerle daha güçlü (strongerwithallies)" etiketini kullanan Thaçi, "Bu emsalsiz zamanda Kosova'ya destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye derinden minnettarız" dedi.

Following my phone conversation w/ President @RTErdogan we accepted a package of medical aid as assistance from #Turkey to #Kosovo to help fight #COVID19. Deeply grateful to President Erdogan and Turkey for supporting Kosovo in this unprecedented time. #StrongerWithAllies