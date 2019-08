DSÖ Yemen ofisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Aden, Ed-Dali ve Taiz illerinde kolera salgınına karşı aşı kampanyası başlatıldığı bildirildi.

Yemen'de yürütülen ikinci aşı kampanyasının Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) iş birliğiyle gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kolerayla mücadele çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü belirtilen açıklamada, kampanya kapsamında 476 sağlık ekibinin 478 bin kişiye kolera aşısını ulaştırmaya çalıştığı ifade edildi.

