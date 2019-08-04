İdlib'deki muhalif silahlı gruplar, Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Suriye konulu 13'üncü Garantörler Toplantısı'nın sürdüğü sırada ilan ettiği şartlı ateşkesin ardından, nefsi müdafaa dışında çatışmaya girmeyeceklerini ilan etti.

İdlib'deki Ulusal Özgürleştirme Cephesi, Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ilan ettiği şartlı ateşkesle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Parmaklar tetikte kalmak suretiyle kendimizi savunmak için kullandığımız silahları istirahat ettirip, mücahitlerimizin yaralarını tedavi ettirme, ailelerine barınak ve gelecekte herhangi bir tehdide karşı yeniden hazır olmak için fırsat tanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-27 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 208'i çocuk, 140'ı kadın 781 sivil yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA