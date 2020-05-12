Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali el-Karadaği ile Başkan Ahmed er-Raysuni'nin imzasının yer aldığı açıklamada, İsrail ile normalleşmeyi teşvik eden diziler, "bayağı" ve "medyayı yanıltıcı" olarak nitelendirildi.

İslam aleminin, ramazan ayını idrak ettiği bugünlerde 4 veba türüyle karşı karşıya olduğu belirtilen açıklamada, bunlardan ilkinin yeni tip koronavirüs (Covid-19), ikincisinin işgalci siyonist vebası, son ikisinin de "yanıltıcı medya" ve "bayağı diziler" olduğu ifade edildi.

Son veba türünün, işgalcilerin propagandasını yaptığı, Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı işgal edenlerle normalleşmeyi ve onlara sadakati teşvik ettiği, adaletsizlik, zorbalık ve özgürlüklerin bastırılmasını içerdiğine dikkati çekildi.

Açıklamada, İslam ümmetine Mescid-i Aksa'yı ve Kudüs'ü koruma, maddi ve manevi tüm imkanlarla Kudüslü ve Filistinli kardeşlerin yanında yer alma çağrısı yapıldı.

İslam ümmeti ile tüm dünyanın hem bu vebadan hem de diğerlerinden kurtulması için dua edilmesi çağrısında bulunulan açıklamada, varlıklı kişilerden de salgından etkilenenler başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine yardım etmeleri istendi.

"Önlemlerinin gevşetildiği yerlerde camiler de açılmalı"

Karadaği, yaptığı yazılı açıklamada, "Bazı ülkelerde salgında gerileme görülmesiyle birlikte sağlık makamlarının sağlık kurallarına uygun şekilde kalabalık grupların toplanmasına izin verdiği tüm ülke, kent, belde ve köylerde camilerin cuma, cemaat ve teravih namazları ile itikaf için açılması, bu yapılırken de gerekli sağlık tedbirlerinin alınması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Müslümanların bu salgının sona ermesi adına Allah'a daha fazla dua ve ibadet etmek için camilere dönmeleri gerektiğini kaydeden Karadaği, camilerin kapasitesinin yüzde 30'u kadar kişinin içeriye alınması, herkese ayrı seccade verilmesi, camilerin dezenfekte edilmesi, namaz kılanlar arasında 1,5 metre mesafe bırakılması ve namazdan sonra camide kalınmaması gibi kurallara riayet edilmesi çağrısında bulundu.