Dünya Kupası'nda tarihi seyirci rekoru: 3,6 milyon barajı aşıldı

Daha önceki rekor, 3 milyon 587 bin 538 seyirci ile yine ABD'nin ev sahipliği yaptığı 1994 Dünya Kupası'na aitti.

Eş zamanlı oynanan Almanya - Ekvador ve Fildişi Sahili - Curaçao karşılaşmalarının ardından yeni rekor 3 milyon 605 bin 357 olarak tescillendi.

19 Temmuzdaki finale kadar bu sayının çok daha yüksek bir noktaya ulaşması bekleniyor.

Takım sayısının artması rekoru getirdi

Tarihi seyirci rekorunun turnuvanın henüz başlarında kırılmasında, bu yıl ilk kez uygulanan 48 takımlı format etkili oldu.

Katılımcı sayısının 32'den 48'e çıkarılmasıyla grup aşamasındaki maç sayısı artarken, turnuvaya fazladan bir eleme turu daha eklendi.

Rekorun kırılmasındaki bir diğer önemli etken ise Kuzey Amerika'daki stadyumların yüksek kapasiteleri oldu.

Katar'da düzenlenen bir önceki turnuvada stadyumların büyük çoğunluğu yaklaşık 45 bin kişilik kapasiteye sahipken, ABD'deki NFL stadyumları 60 bin ila 80 bin arasında seyirci ağırlayabiliyor.

Turnuvadaki grup maçlarına ev sahipliği yapan New Jersey'deki MetLife Stadyumu, 82 bin 500 kişilik kapasitesiyle bu alanda başı çekiyor.

"Tarihin en başarılı organizasyonu"

FIFA Başkanı Gianni Infantino yaptığı açıklamada, stadyumlardaki ve şehirlerdeki atmosferden övgüyle bahsederek turnuvayı "tarihin en başarılı organizasyonu" olarak nitelendirdi. Infantino, tribünlerde çok sayıda aile, kadın ve çocuğun yer almasının futbolun güzelliğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Turnuva formatının genişlemesiyle Yeşil Burun Adaları gibi ülkelerin ilk kez Dünya Kupası sahnesine çıktığını hatırlatan Infantino, bu takımların turnuvaya büyük renk kattığını belirtti.

İspanya karşısında kalesinde devleşerek tarihi bir beraberlik alınmasını sağlayan Yeşil Burun Adaları'nın 40 yaşındaki kalecisi Vozinha, sergilediği performansla turnuvanın ilk günlerinde dünya çapında büyük ilgi gördü.