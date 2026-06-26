Avrupa'da rekor sıcaklıklar can alıyor: Ölü sayısı yüzleri buldu

Kıtayı etkisi altına alan ve yüksek basıncın sıcak havayı hapsetmesiyle oluşan "sıcaklık kubbesi" (heat dome) sistemi, insan kaynaklı iklim krizinin de etkisiyle rekorları altüst ediyor.

İngiltere ve İsviçre'de tarihi rekorlar

İngiltere'nin güneybatısındaki Merryfield kasabasında perşembe günü hava sıcaklığı 36,7 derece olarak kayıtlara geçti.

Bu değer, ülkede henüz bir gün önce kırılan haziran ayı sıcaklık rekorunu geride bıraktı. İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office), ülkede nadir görülen en yüksek seviyeli "kırmızı aşırı sıcaklık uyarısı" süresini cumaya kadar uzattı.

İsviçre de tarihinin en sıcak haziran gününü yaşadı. Basel kentinde termometreler 38 dereceyi göstererek 1947 yılından bu yana ölçülen en yüksek değeri aştı.

Fransa'da en sıcak gece, İspanya'da yüzlerce can kaybı

Fransa Meteoroloji Servisi (Météo-France), çarşambayı perşembeye bağlayan gecenin ülke tarihinde kaydedilen "en sıcak gece" olduğunu duyurdu.

Vücudun dinlenmesini engelleyen gece sıcaklıklarının yanı sıra, gündüz vakti Paris dahil birçok kentte sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıktı.

Ülkedeki 96 bölgenin 72'sinde en üst düzey alarm olan kırmızı alarm verildi.

Sıcak dalgasının en ağır faturası ise İspanya'da görüldü.

İspanya Ulusal Meteoroloji Ajansı (AEMET), mevsim normallerinin 7,1 derece üzerine çıkan sıcaklıklar nedeniyle son 4 günde 212 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sıcaklığın dolaylı etkileri de can kayıplarını artırdı. Fransa'da serinlemek için suya giren en az 48 kişi boğularak hayatını kaybetti, sıcak araçlarda unutulan 3 çocuk ise ölü bulundu.

İtalya'da da tarım işçileri dahil en az 5 kişinin sıcak çarpması sebebiyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Sıcak dalgası doğuya kayıyor

Belçika ve Almanya'da da üst düzey uyarılar yapılırken, meteoroloji uzmanları sıcak dalgasının hafta sonundan itibaren kademeli olarak doğuya doğru hareket edeceğini belirtti.

İngiltere ve Fransa'da pazar gününden itibaren sıcaklıkların hafiflemesi beklenirken, sıcak dalgasının merkez üssü cumartesi günü Almanya olacak. Almanya'da birçok kentte sıcaklıkların 40 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Polonya, Macaristan ve Hırvatistan da aşırı hava koşullarına karşı hazırlık yaparken, Doğu Avrupa genelinde sıcaklıkların önümüzdeki hafta boyunca mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.