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Dünya
CNN International 26.06.2026 06:45

Havada can pazarı: Yolcular kriz geçiren pilotu koltuğa bağladı

Newark-Halifax seferini yapan yolcu uçağında kaptan pilotun havada kriz geçirmesi üzerine büyük bir panik yaşandı. Uçağın ani manevralarla sarsılmasının ardından kabine çıkartılan pilot, uçaktaki bir hemşire ve yolcular tarafından emniyet kemerleriyle zapt edilerek sakinleştirilmeye çalışıldı.

Havada can pazarı: Yolcular kriz geçiren pilotu koltuğa bağladı

Air Canada adına bölgesel ortak PAL Airlines tarafından işletilen AC7664 sefer sayılı uçuşta yaşanan dehşet anlarını, ön sırada oturan yolculardan Rodney McDonald anlattı.

"Türbülans olmadığını anladım"

Ailesiyle birlikte seyahat eden McDonald, uçağın aniden beklenmedik bir şekilde yalpalamaya başladığını belirterek o anları şöyle aktardı:

"Uçağın saptığı an bir şeylerin ters gittiğini anladım çünkü bu bir türbülans değildi. Birinin kumandaları hızla sarstığını hissettik ve bu durum tekrar tekrar yaşandı. Aklımdan her türlü kötü senaryo geçti, çocuklarım anında dua etmeye başladı."

Sarsıntının ardından bir kabin görevlisinin panikle kokpite girdiğini söyleyen McDonald, görevlinin kısa süre sonra pilotlardan birini koridora doğru çekerek çıkardığını ifade etti.

40 dakika boyunca kemerlerle bağladılar

Kaptan pilotun nöbet (epilepsi krizi) geçirdiğini fark ettiklerini belirten McDonald, uçaktaki bir hemşirenin yönlendirmesiyle yaklaşık dört yolcunun pilota müdahale ettiğini söyledi.

Pilotun fiziksel olarak bilincini kaybettiğini ve kontrolsüz hareketler yaptığını dile getiren yolcu, şu ifadeleri kullandı:

"Onu kontrol altına almak için uğraştık. Bacaklarını, kollarını ve göğsünü zapt etmek için bulabildiğimiz kadar çok emniyet kemeri kullandık. Onu sakin tutmaya çalışmak yaklaşık 40 dakika süren oldukça zorlu bir mücadeleydi."

Uçak Boston'a acil iniş yaptı

Havada yaşanan can pazarının ardından yardımcı pilot uçağın kontrolünü tamamen ele alarak Boston Logan Uluslararası Havalimanı'na yöneldi. 61 yolcusu bulunan De Havilland Q400 tipi uçak, Boston'a güvenli bir şekilde acil iniş yaptı.

Havalimanında uçağı karşılayan acil servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından kaptan pilotu hastaneye kaldırdı.

Yolcular, kabin görevlilerinin süreç boyunca soğukkanlılığını koruyarak süreci profesyonelce yönettiğini vurguladı.

Air Canada ise yolcuların seyahatlerini tamamlamaları için alternatif uçuş planlaması yapıldığını açıkladı.

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