Hürmüz Boğazı'nda tahliye planı askıya alındı: Kargo gemisine saldırı düzenlendi

IMO Başkanı Arsenio Dominguez, bazı gemilerin daha önce tahliye edildiğini ancak kurumun "gerekli güvenlik garantilerinin" devam ettiğinden emin olmak istediğini bildirdi.

İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) tarafından yapılan açıklamada, Umman'ın Dahit Limanı'nın 7,5 deniz mili güneydoğusunda bir gemiye kimliği belirsiz bir füze ile saldırı düzenlendiği belirtildi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı aktarıldı.

Risk yönetim firması Vanguard, Singapur bayraklı "Ever Lovely" adlı kargo gemisinin saldırıya rağmen boğazdaki yolculuğuna devam ettiğini duyurdu.

ABD medyasına yansıyan haberlerde, Amerikalı yetkililerin saldırıdan İran'ı sorumlu tuttuğu ifade edildi. İran tarafından boğazın yönetimi için kurulan Basra Körfezi Hürmüz Boğazı Kurumu (PGSA) ise belirlenen rotaların dışına çıkan gemilere güvenli geçiş garantisi verilmeyeceğini açıkladı.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yetkisiz rotaların kullanılmasından doğacak her türlü sonuçtan gemi sahibi, işletmecisi ve kaptanının sorumlu olacağı duyuruldu.

Şubattan bu yana yüzlerce gemi mahsur kalmıştı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonlarının ardından şubat ayından bu yana yüzlerce gemi ve binlerce denizci Körfez'de mahsur kalmıştı. Salı günü boğazın yeniden açılmasıyla duyurulan Birleşmiş Milletler tahliye planının İran, Umman, ABD ve bölgedeki diğer kıyı devletlerinin iş birliğiyle yürütüldüğü açıklanmıştı.

IMO Başkanı Dominguez, saldırıya uğrayan geminin örgütün tahliye çerçevesi kapsamında hareket etmediğini vurguladı. Denizcilerin güvenliğinin her zaman birinci öncelik olduğunu belirten Dominguez, koordineli bir yaklaşım ve seyir güvenliğini sağlamak amacıyla durum netleşene kadar tahliye planının durdurulduğunu kaydetti.

Gemi takip sitesi MarineTraffic verilerine göre, Ever Lovely adlı gemi perşembe sabahı güney rotasını kullanarak Hürmüz Boğazı'na girdi ve yerel saatle 15.30'da doğu çıkışından ayrıldı. Vanguard firması da geminin herhangi bir yardım talebinde bulunmadığını rapor etti.

Petrol fiyatları müzakerelerle düşüşe geçti

Geçen hafta ABD ve İran, petrol taşımacılığı yapan ticari gemilerin 60 gün boyunca ücretsiz ve güvenli geçişini de içeren 14 maddelik bir anlaşma üzerinde mutabık kalmıştı. Ancak Tahran yönetimi, geçiş ücreti yerine "denizcilik hizmet bedeli" adı altında ücret alma planını sürdürdüğünü defalarca yineledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hürmüz Boğazı'nın uluslararası bir su yolu olduğunu belirterek herhangi bir ülkenin boğazdan geçiş ücreti talep edemeyeceği uyarısında bulundu. Rubio, söz konusu anlaşmayı görüşmek üzere Körfez turu kapsamında Bahreyn'de temaslarını sürdürüyor.

Şubat ayı sonunda başlayan saldırıların ardından kritik su yolunun kapatılması, küresel petrol fiyatlarında ani artışa yol açmış ve gübre gibi hayati emtiaların sevkiyatını durdurmuştu.

Ancak ABD ve İran arasında 17 Haziran'da imzalanan ve nükleer program dahil birçok konunun müzakere edilmesini öngören mutabakat zaptının ardından ham petrol fiyatlarında düşüş eğilimi başladı.

Perşembe günü erken saatlerde petrolün varil fiyatı kısa süreliğine 72,48 dolara kadar geriledi.