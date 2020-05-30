Koronavirüs salgınının kendisi gibi ekonomiye etkileri de dalga dalga yayıldı. Dünyanın en büyük ekonomisi ABD’de, mart ortasından bu yana işsizlik yardımı için başvuranlar 41 milyona ulaştı.

Olumlu sinyaller de var. Ülkede halihazırda işsizlik yardımından faydalananların sayısı, 25 milyondan 21 milyona geriledi. Yine de çok sayıda ekonomist, ABD’de işsizlik oranının, mayıs ayında yüzde 20’ye yaklaşacağını tahmin ediyor.

Avrupa ülkelerinde işsizlik yardımı başvuruları arttı

Avrupa ülkelerinde de işsizlik sorunu büyüyor. Fransa’da işsizlik yardımı başvuruları, nisan ayında yüzde 22 arttı. İngiltere’de ise bu oran yüzde 70’e yaklaştı. Ulaşım ve otomotiv sektöründe dünya devleri, salgının indirdiği ağır darbe sonrasında işten çıkarmalara hız veriyor.

Fransız otomobil üreticisi Renault, dünya genelinde 15 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Bu adım, firmanın önümüzdeki 3 yılda 2 milyar euroluk tasarruf planının bir parçası.

Nissan da bazı üretim tesislerini kapatıyor

Japon üretici Nissan da İspanya’nın kuzeydoğusundaki üretim tesislerini kapatıyor. Bu da yaklaşık 3 bin kişinin doğrudan işini kaybetmesi anlamına geliyor. Barcelona’daki üretim tesislerinin kapatılması kararı, İspanyol çalışanları sokağa döktü.

Dünya genelinde önde gelen hava yolu şirketleri de ayakta kalmaya çalışıyor. Amerikan havayolları 5 bin 100 kişiyi işten çıkarmayı planladığını açıkladı.

Avrupa’da ekonomik uçuşlarla öne çıkan Easyjet de 15 bin çalışanın üçte biriyle yollarını ayıracak.