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Dünya
AA 21.06.2024 18:26

Dünya genelinde ülke içinde yerinden edilmiş 76 milyon kişi var

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ülke içinde yerinden edilme sorununun çözümlerine ilişkin özel danışmanı Robert Piper, dünya genelinde ülke içinde yerinden edilen 76 milyon kişi olduğunu belirtti.

Dünya genelinde ülke içinde yerinden edilmiş 76 milyon kişi var

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenleyen Piper, Guterres'in Ülke İçinde Yerinden Edilmeye ilişkin Eylem Gündemi'ni başlatmasının üzerinden yaklaşık iki yıl geçtiğini hatırlattı.

"Dünya genelinde bugün, evlerini, geçim kaynaklarını ve bazen de resmi kimliklerini kaybetmiş, ülke içinde yerinden edilmiş 76 milyon kişi var." diyen Piper, doğal afetler sonucu yerlerinden olan kişilerin kısa sürede evlerine döndüğünü ancak Suriye ve Somali gibi ülkelerde yaşanan çatışmaların mağdurlarının uzun yıllardır evlerinden uzak kaldığını söyledi.

En fazla yerinden edilmenin Sudan'da

Piper, ülke içinde yerinden edilmelerle ilgili oranların son 10 yılda iki kat arttığına işaret ederek, en fazla yerinden edilmenin Sudan'da olduğunu hatırlattı.

BM'nin 2023'te ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 50 milyon kişiye yardım ettiğini anımsatan Piper, BM'nin ülke içinde yerinden edilmelere kalıcı çözümler bulmak için çalışmalar yürüttüğünün altını çizdi.

Piper, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve BM Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) yerinden edilmelerle ilgili aktif çalışmalar yürüten BM kurumları olduğunu kaydederken, ülke içinde yerinden edilmelerle ilgili konunun uzun vadeli çözümünün çok daha geniş ve koordineli eylem gerektiğinin farkında olduklarını da vurguladı.

Toplamda 116 ülkede yerinden edilmiş 76 milyon kişi yaşarken, bunların yüzde 90'ının çatışmalar nedeniyle evlerinden ayrılmak zorunda kaldığı biliniyor.

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