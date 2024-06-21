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Dünya
AA 21.06.2024 16:59

Japonya'da, "İsrail ordusuyla bağlantısı" şüphesiyle bir müşterinin rezervasyonu reddedildi

Japonya'nın Kyoto kentinde bir otel, Gazze'ye saldırılarını sürdüren "İsrail ordusuyla bağlantılı olduğu şüphesiyle" İsrailli müşterinin rezervasyonunu kabul etmedi.

Japonya'da, "İsrail ordusuyla bağlantısı" şüphesiyle bir müşterinin rezervasyonu reddedildi
[Fotograf: AA]

Japon ulusal basınındaki haberde, bu ay içinde İsrailli müşterinin rezervasyonunu reddeden "Hotel Material"in, Kyoto'nun Higaşiyama bölgesinde faaliyet gösterdiği bildirildi.

Otelin 8 ayı aşkın zamandan beri Gazze Şeridi'ne yoğun askeri saldırılarına devam eden "İsrail ordusuyla bağlantılı olduğu şüphesiyle" İsrailli müşterinin rezervasyonunu onaylamadığı belirtildi.

Kyoto Belediyesinden yapılan açıklamada, işletmenin yabancı müşterisinin rezervasyonunu kabul etmeme gerekçesinin "konaklamanın reddi için meşru sebep olmadığı" kaydedildi.

Otel, hem sözlü hem de yazılı uyarıldı.

Otel yetkililerinin konuya ilişkin yorum yapmayı reddettikleri ve adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

"Çalışanın kişisel siyasi görüşlerinden kaynaklandığı" iddiası

Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, basın toplantısında, konuya ilişkin soruya cevabında, "uyruğa dayalı konaklamanın reddinin kabul edilemeyeceğini" söyledi.

Bakan Kamikava, "Japonya'ya gelen tüm ziyaretçilerin, kendilerini güvende hissederek ülkedeki çeşitli faaliyetlere katılabilmelerini ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail'in Tokyo Büyükelçiliğinin açıklamasında, otel yönetiminin kararı "Japonya'nın iş kanunlarıyla uyumlu olmayan açık bir ayrımcılık." şeklinde nitelendirildi.

Olayın, "bir çalışanın kişisel siyasi görüşlerinden kaynaklandığı" öne sürülen açıklamada, "Saygı ve eşitlik değerlerini korumak için otelin, konuyu ciddiye alması önemli." ifadesine yer verildi.

Sosyal medyaya yansıyan ve "Hotel Material" yöneticisine ait olduğu iddia edilen mesajda, "İsrail ordusuyla bağlantılı olabilecek kişilerin rezervasyonlarının reddedildiği" belirtilmişti.

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