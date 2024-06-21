BM: Gazze'de 10 binden fazla kadın, 6 binden fazla anne hayatını kaybetti

Guimond ve BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'deki bir haftalık görevini kısa bir süre önce bitirdiğini kaydeden Guimond, orada kendisini "yıkılmış bir dünyada hapsolmuş" gibi hissettiğini söyledi.

Guimond, "Gazze Şeridi'nde evler, hastaneler, okullar ve üniversiteler yıkıldı. Şeridin ortasında doğru ilerlediğinizde kıtlık içerisinde sıkışıp kalmış ve derme çatma çadırlarda yaşayan insanlar görüyorsunuz." dedi.

Gazze'de 1 milyondan fazla kişinin birden fazla kez yerinden edildiğini hatırlatan Guimond, temel hizmetlere erişemeyen bu insanlar için güvenli hiçbir yer olmadığını belirtti.

Guimond, "Yaklaşık dokuz ay süren savaşın ardından halk, gıda güvenliği, barınma, sağlık ve geçimini sağlayacak araç ile kapasiteden neredeyse tamamen mahrum bırakıldı. Gazze halkı savaşın durmasını istiyor. Gazze'de tanıştığım her kadının bir kayıp hikayesi var. 10 binden fazla kadın, 6 binden fazla anne hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

"İnsani yardımları engelleyen sorunları ele almak üzere İsrailli yetkililerle temastayız"

Laerke de Gazze'ye yardım ulaştırılması ve bunların dağıtımı için kamu düzeni ve güvenliğin olmamasının büyük bir engel olduğunu söyledi.

Buna çözüm bulmak için ortak çaba ve somut önlemlerin gerektiğine işaret eden Laerke, "Yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlamak ve BM ile ortaklarının bunu yapması için uygun ortamı oluşturmak işgalci güç olarak İsrail yetkililerinin sorumluluğundadır." diye konuştu.

Laerke, BM ve ortaklarının, Gazze'ye yönelik anlamlı bir insani müdahalenin gerçekleştirilmesini engelleyen ve uzun süredir devam eden sorunları ele almak üzere özellikle İsrailli yetkililerle temaslarda bulunduğunu aktardı.