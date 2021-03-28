Vaka sayısı ABD'de 30 milyon 928 bine, Brezilya'da 12 milyon 490 bine, Hindistan'da 12 milyon 38 bine ve Fransa'da 4 milyon 545 bine ulaştı.

İngiltere'de COVID-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 30 milyon 151 bin 287'ye ulaştı ve yetişkin nüfusun yüzde 57'si aşılandı.

Belçika'da vaka sayısı 100 bin kişide 505'e çıkarak son iki haftada yüzde 67 artış gösterdi.

Türkiye’nin hibe ettiği aşılar Bosna Hersek’te

Türkiye'nin hibe ettiği 30 bin doz Sinovac aşısı Bosna Hersek'e ulaştı.

Karadağ, COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında, 24 bin doz AstraZeneca aşısını teslim aldı.

Maduro’nun hesabı “yanlış bilgi yaydığı” gerekçesiyle donduruldu

Facebook, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun hesabını COVID-19 salgını hakkında yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle dondurdu.

Japonya'da uzmanlar, COVID-19 ile mücadelede "yeni dalga" riskine karşı önlemlerin artırılması çağrısı yaptı.

Özbekistan, Çin'in Anhui Zhifei Longcom ilaç şirketi ile Çin Bilimleri Akademisince COVID-19'a karşı ortak geliştirilen "ZF2001" aşısından 1 milyon doz teslim aldı.