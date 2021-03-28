2011 yılından itibaren Erşat Salihi'nin yürüttüğü Irak Türkmen Cephesi Başkanlığı'na, Başkan Yardımcısı Hasan Turan getirildi.

Yürütme Kurulu'nun Kerkük'te gerçekleştirdiği toplantıda alınan karara göre, parti yönetiminde görev değişikliğine gidildi.

Hişam Bayraktar Birinci Başkan Yardımcısı, Heytem Muhtaroğlu da İkinci Başkan Yardımcısı seçildi.

Genel merkezi Kerkük’te bulunan Irak Türkmen Cephesi, 1997 yılından bu yana Irak’taki tüm Türkmenlerin temsil edildiği en önemli siyasi parti olma özelliğini taşıyor.

Erşat Salihi görev değişikliği sonrası yayınladığı mesajında Türkmeneli’ye ve Türk dünyasına hizmete devam edeceklerini belirtti.