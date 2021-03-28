Haber Giriş: 28 Mart 2021 Pazar 20:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD’de fırtına ve sel nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Amerika Birleşik Devletleri’nin Tennessee eyaletinin Nashville kentinde şiddetli fırtına ve sel nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.
Kentte etkili olan fırtına ve şiddetli yağmur nedeniyle su seviyesi yükseldi, dereler taştı. Ulusal Hava Servisi Nashville'de sel uyarısı yaptı.
Metropolitan Nashville Polis Departmanı, sel nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Sele kapılan araçlarda ve su seviyesinin yükselmesiyle evlerde mahsur kalan 130 kişi ise kurtarıldı.
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