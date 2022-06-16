Dünya Bankası Madagaskar Sorumlusu Marie-Chantal Uwanyiligira ve Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, Cumhurbaşkanlığı Sarayında düzenlenen törenle, "Madagaskar İçme Suyu Erişimini İyileştirme Projesi (PAAEP)" için 220 milyon dolar finansman sağlayacak anlaşmayı imzaladı.

Proje ile başkent Antananarivo'ya sağlanan içme su miktarının yüzde 20 artırılması ve kent alt yapısının tropikal yağışlara dayanıklı hale getirilmesi hedefleniyor.

Madagaskar nüfusunun yalnızca yüzde 12,3'ü su ve sanitasyon hizmetlerine günlük erişim sağlayabiliyor.

Dünya Bankası verilerine göre, Madagaskar, temel sanitasyona erişimi en düşük 76 gelişmekte olan ülke sıralamasının en sonunda yer alıyor.