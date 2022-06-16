Cumartesiyi pazara bağlayan gece Seytenga ilçesine kimliği belirlenemeyen kişilerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerden 7'sinin daha cansız bedenine ulaşıldı ve ölü sayısı 79'dan 86'ya çıktı.

Seytenga ilçesinde 9 Haziran'da düzenlenen terör saldırısında 11 jandarma yaşamını yitirmişti.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Hükümet verilerine göre, saldırılarda, 2015'ten 2021 Aralık'a kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.