Haber Giriş: 15 Haziran 2022 Çarşamba 14:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı'ndan Burkina Faso'ya taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso’nun Sahel bölgesindeki Seno vilayetinde gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Seno vilayetinde düzenlenen terör saldırısında en az 50 sivilin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz" ifadesi yer aldı.
Saldırının şiddetle kınandığı belirtilen açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Burkina Faso halkına içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" değerlendirmesine yer verildi.
Burkina Faso'da Hükümet Sözcüsü Lionel Bilgo, dün düzenlediği basın toplantısında, cumartesiyi pazara bağlayan gece Sahel bölgesinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı düzenlediğini duyurmuştu.
Etiketler: Afrika Dışişleri Bakanlığı Terör Saldırısı
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