Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, gençler için bir müjde verdi.

Erdoğan, bir süredir üzerinde çalıştıkları ve kamuoyunda öğrenci affı olarak bilinen teklifi, önümüzdeki günlerde Meclis’e sunacaklarını söyledi.

Bu teklif ile lisans, yüksek lisans, doktora seviyesindeki öğrencilerden eğitimlerini bırakmak mecburiyetinde kalanlara belirli şartlarda okullarına dönüş yolunu açtıklarını belirten Erdoğan, "Yükseköğrenimlerini tamamlamak isteyen gençlerimize yeni bir fırsat tanıyacak teklifin, şimdiden tüm öğrencilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.