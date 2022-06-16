Haber Giriş: 16 Haziran 2022 Perşembe 00:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, ülkenin yeni başbakanını atadı
[Fotoğraf: Reuters ( Hamza Abdi Barre (solda) ve Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud (sağda))]
Somali'de yeni seçilen Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkenin yeni başbakanını atadı.
Somali Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Mahmud'un, Jubaland Parlamento Üyesi Hamza Abdi Barre'nin ülkenin yeni başbakanı olarak atadığı duyurdu.
Açıklamada, Mahmud'un, Barre'ye hükümetin iddialı reform gündemine öncülük ettiği ve Somali halkını kendisine sarsılmaz destek vermeye çağırdığı için en büyük başarıyı dilediği ifade edildi.
Barre'nin ataması, Somali parlamentosunun Mahmud'u cumhurbaşkanı seçmesinden bir ay sonra gerçekleşti.
Yeni atanan Başbakanın, bir sonraki hükümetini kurmak ve meclis onayı almak için 30 gün süresi bulunuyor.
Etiketler: Somali
Son Haberler
- 00:42
- 00:30
- 00:20
- 00:13
- 00:08
Sıradaki Haber
Fed Başkanı Powell: Gelecek toplantımızda 50 veya 75 baz puanlık artış olası görünüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz