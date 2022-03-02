Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, yaptığı yazılı açıklamada, DTÖ olarak Ukrayna'daki trajediyi şaşkınlıkla izlediklerini vurguladı.

Ülkedeki krizin barışçıl şekilde çözüme kavuşturulması dileğinde bulunan Okonjo-Iweala, "Ancak bugün 7'inci gün ve devam eden acı ve can kayıpları nedeniyle derin üzüntü içindeyiz. Barışçıl ve hızlı bir çözüm olması için dua ediyoruz." ifadesini kullandı.

Okonjo-Iweala, ülkedeki savaşın dünyadaki olumsuz etkilerine de dikkati çekti.

"Özellikle tarım ve gıda ürünleri ticareti ve enerji fiyatlarındaki artış, bunların halklar üzerindeki etkileri olmak üzere çatışmanın ticari sonuçlarından da endişe duyuyoruz."