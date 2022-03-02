Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 22:17Son Güncelleme: Kaynak: AFP
DTÖ Ukrayna'daki durumun gıda ürünlerinde fiyat artışına neden olmasından endişeli
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Rusya-Ukrayna savaşının özellikle tarım ve gıda ürünleriyle enerji fiyatlarında artışa neden olması ve bunun halklar üzerinde olumsuz etki oluşturmasından endişe edildiğini söyledi.
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, yaptığı yazılı açıklamada, DTÖ olarak Ukrayna'daki trajediyi şaşkınlıkla izlediklerini vurguladı.
Ülkedeki krizin barışçıl şekilde çözüme kavuşturulması dileğinde bulunan Okonjo-Iweala, "Ancak bugün 7'inci gün ve devam eden acı ve can kayıpları nedeniyle derin üzüntü içindeyiz. Barışçıl ve hızlı bir çözüm olması için dua ediyoruz." ifadesini kullandı.
Okonjo-Iweala, ülkedeki savaşın dünyadaki olumsuz etkilerine de dikkati çekti.
"Özellikle tarım ve gıda ürünleri ticareti ve enerji fiyatlarındaki artış, bunların halklar üzerindeki etkileri olmak üzere çatışmanın ticari sonuçlarından da endişe duyuyoruz."
Etiketler: Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ukrayna Rusya
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