Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 21:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kiev'e roketli saldırı
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de tren istasyonu yakınındaki ısıtma ana hattına roketli saldırı düzenlendi.
Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı, söz konusu saldırının, kentin bir kısmını ısınmadan yoksun bırakabileceğini açıkladı.
Ukrayna devlet demir yolu şirketi ise, Rus hava saldırısında istasyonun vurulduğunu ve binlerce kişinin tahliye edildiğini belirtti.
Kiev’de siren seslerinin ardından büyük bir patlama meydana geldi.https://t.co/VPmUdoKtKn pic.twitter.com/6wFZIrAo0w— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 2, 2022
Rusya'nın sık sık vurduğu Kiev'de halk, metro istasyonlarına ve güvenli diğer noktalara sığınıyor.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında bu akşamla birlikte 7'nci gün sona eriyor.
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