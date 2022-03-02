Bir otobüs büyüklüğünde, saniyede 2 buçuk kilometreden fazla hızla hareket ediyor. Yaklaşık 8 yıldır uzayda yuvarlanıyor. Kontrolden çıkmış roket parçası Ay'a doğru ilerliyor.

Gök bilimcilere göre, uzayda yuvarlanan roket güçlendirici parçanın 4 Mart'ta ay yüzeyine çarpacağı tahmin ediliyor.

Bu şekilde tarihte ilk kez insan yapımı bir nesne, yönlendirilmediği halde başka bir uzay cisminin gövdesine çarpmış olacak.

İnsanlar için tehdit oluşturmuyor

Çarpışma, Ay'ın dünyaya bakmayan uzak tarafında gerçekleşecek. İnsanlar veya diğer uzay araçları için herhangi bir tehdit de oluşturmuyor. Ciddi bir hasara neden olmasa da küçük bir krater açması bekleniyor.

Çarpışma yaklaşırken, olaydan kimin sorumlu olduğu belirsizliğini koruyor. Nesnenin daha önce Space X roketinin parçası olduğu açıklanmış, ancak daha sonra bu ihtimal göz ardı edilmişti.

Bilim insanları aya çarpma rotasında ilerleyen uzay çöpünün, 2014 yılında bir Çin uzay aracını Ay'a fırlatan roketin parçası olduğunu düşünüyor. Ancak Çin iddiaları reddediyor.

