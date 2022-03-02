Almanya'nın Baden Würtemberg eyaletine bağlı Kraichtal ((KRAYŞTAL)) kasabasında, Türk ailenin evi yandı.

Salı günü öğle saatlerinde çıkan yangında, anne ile biri 8 diğer ikisi 6 yaşlarında olan 3 çocuğu can verdi.

Yetkililer, yangının, şiddetli bir patlamanın ardından evin çatı katında çıktığını,,

alevlerin kısa sürede tüm binayı sardığını açıkladı.

[Fotoğraf: ER 24]

Yangın, 100'den fazla itfaiye erinin müdahalesiyle, 3 saatte söndürebildi.

Soruşturma sürüyor

Türkiye'nin Karlsruhe Başkonsolosu Banu Terzioğlu, olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı.

Karlsruhe Polis sözcüsü, yangının çıkış sebebinin henüz belli olmadığını duyurdu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

