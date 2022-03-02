Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 21:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Almanya'da Türk ailenin evinde yangın: Anne ve 3 çocuğu öldü
[Fotoğraf: ER 24]
Almanya'da bir Türk ailenin oturduğu evde yangın çıktı. Anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti. Polis yangının çıkış sebebini araştırıyor.
Almanya'nın Baden Würtemberg eyaletine bağlı Kraichtal ((KRAYŞTAL)) kasabasında, Türk ailenin evi yandı.
Salı günü öğle saatlerinde çıkan yangında, anne ile biri 8 diğer ikisi 6 yaşlarında olan 3 çocuğu can verdi.
Yetkililer, yangının, şiddetli bir patlamanın ardından evin çatı katında çıktığını,,
alevlerin kısa sürede tüm binayı sardığını açıkladı.
[Fotoğraf: ER 24]
Yangın, 100'den fazla itfaiye erinin müdahalesiyle, 3 saatte söndürebildi.
Soruşturma sürüyor
Türkiye'nin Karlsruhe Başkonsolosu Banu Terzioğlu, olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı.
Karlsruhe Polis sözcüsü, yangının çıkış sebebinin henüz belli olmadığını duyurdu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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