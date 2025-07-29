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Dünya
AA 29.07.2025 15:20

DSÖ'den Gazze'de artan açlık kaynaklı ölümlerin önlenmesi için gıda ve tıbbi yardım çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de kitlesel açlık, yetersiz beslenme ve hastalıkların açlık kaynaklı ölümlerde artışa neden olduğunu belirterek, bunun önlenmesi için büyük ölçekte gıda ile tıbbi yardım erişimi çağrısı yaptı.

DSÖ'den Gazze'de artan açlık kaynaklı ölümlerin önlenmesi için gıda ve tıbbi yardım çağrısı

Ghebreyesus, İsrail'in ablukası altında olan ve kıtlığa sürüklenen Gazze'deki duruma ilişkin sosyal medya platformu X'ten paylaşım yaptı.

Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) bugün yayımladığı raporda "Gazze'de kıtlığın en kötü senaryosunun yaşandığı" uyarısında bulunulduğunu hatırlatan Ghebreyesus, "Kitlesel açlık, yetersiz beslenme ve hastalıklar, açlık kaynaklı ölümlerde artışa neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, Gazze'ye acilen büyük ölçekte gıda ve tıbbi yardım erişimi çağrısında bulundu.

Gazze için ateşkes çağrısını yineleyen Ghebreyesus, "Barış, en iyi ilaçtır!" ifadesini kullandı.

Gazze Şeridi'nde açlık krizi yaşanıyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 147 kişi hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

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