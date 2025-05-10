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Dünya
AA 10.05.2025 20:32

DSÖ: Suriye'de yaklaşık 16 milyon kişi acil insani sağlık desteğine ihtiyaç duyuyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Suriye'de yaklaşık 16 milyon kişinin acil insani sağlık desteğine ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

DSÖ: Suriye'de yaklaşık 16 milyon kişi acil insani sağlık desteğine ihtiyaç duyuyor

Ghebreyesus, Suriye'deki duruma ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Suriye genelinde yaklaşık 16 milyon kişi acil insani sağlık desteğine ihtiyaç duyuyor." ifadesini kullanan Ghebreyesus, BM Merkezi Acil Durum Müdahale Fonu'nun (CERF) 3 milyon dolarlık katkısı sayesinde DSÖ'nün 500 binden fazla kişiye yönelik hayat kurtarıcı sağlık hizmetini genişlettiğini ve temel tıbbi hizmetler sunduğunu belirtti.

Ghebreyesus, yerinden edilmelerden ağır şekilde etkilenenlere ruh sağlığı hizmeti sağladıklarını kaydederek, "Ancak çok daha fazlasına ihtiyaç var. Bağışçıları, desteklerini artırmaya çağırıyoruz çünkü insanların hayatları buna bağlı." değerlendirmesinde bulundu.

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