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Dünya
AA 10.05.2025 20:18

Türkiye'nin yardım eli Myanmar'a uzandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Myanmar'da meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenenlere yardım malzemeleri gönderildiğini bildirdi.

Türkiye'nin yardım eli Myanmar'a uzandı

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Devletimizin, aziz milletimizin merhamet ve şefkat elini dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya, mağdur ve mazlumun yanında olmaya devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen depremzedelere yardım ulaştırıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İnsanlık için sınırlarımızın ötesindeyiz"

"AFAD tarafından, İçişleri Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız ve Türkiye Cumhuriyeti Nepido Büyükelçiliğimiz ile işbirliği ve koordinasyon içinde tedarik edilen gıda, ilaç, çadır ve taşınabilir ocak gibi temel yaşam malzemelerinden oluşan insani yardım malzemeleri ülkemizin geçmiş olsun dilekleriyle birlikte bölgeye ulaştırıldı. İnsanımız için ülkemizde, insanlık için sınırlarımızın ötesindeyiz."

Türkiye'nin yardım eli Myanmar'a uzandı

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AFAD Deprem Myanmar
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