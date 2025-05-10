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Dünya
AA 10.05.2025 17:20

Ukrayna ve Avrupa liderleri, en az 30 gün süreyle ateşkese hazır

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Fransa, Almanya, İngiltere, Polonya liderlerinin en az 30 gün süreyle ateşkese hazır olduğu bildirildi.

Ukrayna ve Avrupa liderleri, en az 30 gün süreyle ateşkese hazır

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Polonya Başbakanı Donald Tusk ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in başkent Kiev'de bir araya geldiğini bildirdi.

Görüşmenin ardından Zelenski ve Avrupa liderlerinin ABD Başkanı Donald Trump ile ortak telefon görüşmesi yaptığını kaydeden Sybiha, görüşmede Ukrayna'da barışın sağlanmasına yönelik koşulların ele alındığını aktardı.

Sybiha, "Ukrayna ve tüm müttefikler, pazartesinden itibaren en az 30 gün süreyle karada, havada ve denizde tam ve koşulsuz ateşkese hazır." ifadesini kullandı.

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Ukrayna Fransa Almanya İngiltere Polonya
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