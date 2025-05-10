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Dünya
AA 10.05.2025 15:11

Pakistan ve Hindistan tam ateşkes konusunda anlaştı

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD'nin arabuluculuğundaki görüşmelerin ardından, Hindistan ve Pakistan tam ve hemen ateşkes konusunda anlaştı" diye duyurdu.

Pakistan ve Hindistan tam ateşkes konusunda anlaştı

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Hindistan ile Pakistan arasında ABD'nin arabuluculuğunda gece boyu süren görüşmelerin gerçekleştirildiğini bildirdi.

"Hindistan ile Pakistan'ın tam ve hemen ateşkes konusunda anlaştığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullanan Trump, iki ülkeyi de gösterdikleri sağduyudan dolayı tebrik etti.

Pakistan Dışişleri Bakanı Dar da Pakistan ve Hindistan'ın derhal yürürlüğe girecek bir ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

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