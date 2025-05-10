Pakistan ve Hindistan tam ateşkes konusunda anlaştı

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Hindistan ile Pakistan arasında ABD'nin arabuluculuğunda gece boyu süren görüşmelerin gerçekleştirildiğini bildirdi.

"Hindistan ile Pakistan'ın tam ve hemen ateşkes konusunda anlaştığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullanan Trump, iki ülkeyi de gösterdikleri sağduyudan dolayı tebrik etti.

Pakistan Dışişleri Bakanı Dar da Pakistan ve Hindistan'ın derhal yürürlüğe girecek bir ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

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