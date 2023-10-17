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Dünya
AA 17.10.2023 21:43

DSÖ Gazze'deki hastaneye yapılan saldırıyı kınadı

Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yapılan saldırıyı güçlü bir şekilde kınadı.

DSÖ Gazze'deki hastaneye yapılan saldırıyı kınadı

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Ghebreyesus, "İlk haberler yüzlerce ölü ve yaralı olduğuna işaret ediyor. Sivillerin ve sağlık hizmetlerinin derhal korunması için çağrıda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail Gazze'deki hastaneyi vurdu: En az 500 kişi öldü
İsrail Gazze'deki hastaneyi vurdu: En az 500 kişi öldü

Direktör Ghebreyesus, Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin tahliye talebinin (İsrail tarafından yapılan) geri alınmasını talep ettiklerini kaydetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiğini belirtmişti. 

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İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
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