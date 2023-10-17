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Dünya
AA 17.10.2023 21:26

BM: Genel Sekreter, beyaz fosfor kullanıldığına ilişkin raporlardan endişe duyuyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, sivillere büyük zarar veren beyaz fosfor kullanımına ilişkin raporlardan derin endişe duyduğu bildirildi.

BM: Genel Sekreter, beyaz fosfor kullanıldığına ilişkin raporlardan endişe duyuyor

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Dujarric, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da beyaz fosfor kullandığına ilişkin yayımlanan raporlar hakkında bilgileri olduğunu ancak "bağımsız bir teyit" imkanları bulunmadığını belirtti.

Çatışma alanında teyit ve soruşturmanın kolay olmadığına işaret eden Dujarric, söz konusu raporlar teyit edilince bilgi vereceğini söyledi.

BM'nin söz konusu raporları incelediğini aktaran Dujarric, "Genel Sekreter sivillere büyük zarar veren beyaz fosfor kullanımına ilişkin raporlardan derin endişe duyuyor. Genel Sekreter, çatışmadaki taraflara bazı savaş uygulamalarını yasaklayan uluslararası insani hukuk kurallarına uyma çağrısında bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Dujarric, Gutteres'in çatışmayı kentsel alanlardan uzaklaştırma çağrısında bulunduğunu da aktardı.

İsrail'in fosfor bombası kullanmasına tepki

İsrail'in Gazze ve Lübnan'da beyaz fosfor kullandığının belirlenmesi uluslararası toplumdan tepkiler almıştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in, Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullandığını belirtmişti.

HRW'den yapılan açıklamada, "İsrail, Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullanarak sivilleri ciddi ve uzun süreli yaralanma riskiyle karşı karşıya bıraktı." ifadesine yer verilmişti.

Beyaz fosforun dayanılmaz yanıklara ve yangınlara yol açtığına işaret edilen açıklamada, nüfusu yoğun bölgelerde beyaz fosfor kullanımının hukuka aykırı olduğu vurgulanmıştı.

Uluslararası Af Örgütü de Gazze'yi vuran İsrail askeri birliklerinin beyaz fosforlu top mermileriyle donatıldığını doğrulayarak "Beyaz fosfor, korkunç acılara ve hayat değiştiren yaralanmalara neden olur ve su ile söndürülemez. İşte bu yüzden beyaz fosfor, sivil alanlarda asla kullanılmamalıdır" uyarısında bulunmuştu.

Uluslararası Af Örgütünün, İsrail ordusunun Gazze'nin yoğun nüfuslu sivil bölgelerinde beyaz fosforlu top mermileri kullandığını belgelediği kanıtlar arasında, AA foto muhabirinin çektiği fotoğraflar da yer aldı.

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