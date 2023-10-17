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Dünya
AA 17.10.2023 20:50

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Önal'dan Gazze'de "hemen ve koşulsuz" ateşkes çağrısı

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal, Gazze'de "hemen ve koşulsuz" ateşkes sağlanması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Önal'dan Gazze'de "hemen ve koşulsuz" ateşkes çağrısı

Önal, BM'de Ürdün tarafından düzenlenen ve Gazze'deki insani durumu ele alan etkinlikte konuştu.

BM'ye ve özellikle sahada özveriyle görev yapan personele teşekkürlerini ileten Önal, aynı zamanda kardeş ülke Mısır'ın çabalarını takdir ettiklerini, insani yardım sağlamak için Mısır ve Türkiye'nin koordinasyon içinde olduğunu söyledi.

Büyükelçi Önal, "Birçok ülke gibi biz de gerginliğin hemen azaltılması ve bölgesel yayılmanın engellenmesinin büyük önem taşıdığını düşünüyoruz" dedi.

Siviller ve sivil altyapının korunması ile engelsiz insani erişim ve temel hizmetlerin tedarikinin önemine işaret eden Önal, "Bunları sağlamak için hemen ve koşulsuz ateşkes sağlanması gerekiyor" ifadesini kullandı.

Önal, ateşkesin yanı sıra kuşatma ve toplu cezalandırma faaliyetlerine son verilmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini belirterek, "Uluslararası toplum ve BM sistemi olarak bu sınamayla baş etmek için üzerimize düşeni yapmalıyız" diye konuştu.

"BM sisteminin işlevsiz olmadığını kanıtlamalıyız"

BM Güvenlik Konseyinde dün akşam gerçekleşen Gazze oturumunda "birlik" sağlanamadığını anımsatan Önal, "Ancak bu nedenle sessiz kalmamamız gerekiyor. BM sisteminin işlevsiz olmadığını kanıtlamalıyız. Türkiye de bu bağlamda her türlü katkı sağlamaya hazır" dedi.

Büyükelçi Önal, sorunun temel sebeplerine inmek gerektiğine işaret ederek, "Mevcut gelişmeler iki devletli çözüm parametrelerini daha da aşındırmak için başka bir neden teşkil etmemeli. Aksine, barış sürecini tekrar canlandırmak için bir uyarı olarak görülmeli" değerlendirmesinde bulundu.

Bu çerçevede sürdürülebilir barış için yeni fikirler, somut adımlar ve ortak noktaların belirlenmesi gerektiğini kaydeden Önal, "Türkiye, iki devletli vizyon temelinde siyasi çözümün iki tarafa barış ve güvenlik sağlayacağına inanıyor. Türkiye, krizin insani ve siyasi olmak üzere tüm boyutlarına destek olacak çabalara katılacaktır. Ancak siyasi çözüme tekrar odaklanmamız gerekecektir" diye konuştu.

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