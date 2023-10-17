Çok Bulutlu 13.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.10.2023 20:23

ABD Çin'e gelişmiş yapay zeka çipi ihracatına yönelik kuralları sıkılaştıracak

ABD Ticaret Bakanlığı, Çin'e gelişmiş yapay zeka çiplerinin satışına yönelik kuralları sıkılaştıracağını duyurdu.

ABD Çin'e gelişmiş yapay zeka çipi ihracatına yönelik kuralları sıkılaştıracak
[Fotograf: AA]

ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, geçen yıl yapay zeka çip ihracatına yönelik kısıtlamalar sonrasında ortaya çıkan boşlukları kapatmaya yönelik yeni kurallar getirileceği bildirildi.

Daha önceki kısıtlamaların ABD'deki yapay zeka firmalarının tercih ettiği işlemci olan Nvidia H100'ün satışını yasakladığı hatırlatılan açıklamada, Çinli şirketlerin bunun yerine H800 veya A800 adı verilen, ABD kısıtlamalarından etkilenmeyen biraz yavaşlatılmış sürümü satın alabildiklerine işaret edildi.

Açıklamada yeni kuralların, çiplerin diğer sürümlerini de kısıtlayacağı aktarılırken Nvidia'nın dışında Intel, Advanced Micro Devices (AMD) gibi yarı iletken ticareti yapan şirketlerin Çin'e ihracatının da bundan etkileneceği vurgulandı.

Ayrıca, ABD kısıtlamalarına tabi olan yarı iletken üretim ekipmanlarının listesinin genişletilmesinin planlandığı kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, kısıtlamalarla Çin'in ekonomik büyümesine zarar vermeyi amaçlamadıklarına vurgu yaptı ve amacın Çin'in, özellikle askeri kullanımlarda, yapay zeka alanında atılımları tetikleyebilecek gelişmiş yarı iletkenlere erişimini engellemek olduğunu anlattı.

Bu kapsamda, yapay zeka çiplerini Çin'e veya ambargo uygulanan diğer bölgelere ihraç etmek isteyen şirketlerin, ABD'ye bildirimde bulunması gerekecek.

ETİKETLER
ABD Çin
Sıradaki Haber
İsrail Gazze'deki hastaneyi vurdu: En az 500 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:47
DSÖ Gazze'deki hastaneye yapılan saldırıyı kınadı
21:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in Gazze'de hastane bombalamasına tepki
21:41
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM'ye sunuldu
21:30
BM: Genel Sekreter, beyaz fosfor kullanıldığına ilişkin raporlardan endişe duyuyor
21:42
Filistin'de 3 günlük yas ilan edildi
20:53
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Önal'dan Gazze'de "hemen ve koşulsuz" ateşkes çağrısı
Amasya'da polisler Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 100 ünite kan bağışladı
Amasya'da polisler Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 100 ünite kan bağışladı
FOTO FOKUS
İsrail Gazze'deki hastaneyi vurdu: En az 500 kişi öldü
İsrail Gazze'deki hastaneyi vurdu: En az 500 kişi öldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ