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Dünya
AA 17.10.2023 19:32

BM okulu hedef alındı: En az 6 kişi öldü

BM: Gazze'de El-Megazi Mülteci Kampı'nda BM'ye bağlı bir okulun hedef alınması sonucu en az 6 kişi öldü.

BM okulu hedef alındı: En az 6 kişi öldü

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