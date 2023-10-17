Save The Children, "Gazze'de acil ateşkes" çağrısında bulundu

Örgütten yapılan açıklamada, İsrail-Filistin çatışması nedeniyle Gazze'de her 15 dakikada 1 çocuğun yaşamını yitirdiği vurgulanarak, çocukların Gazze'deki toplam ölümlerin üçte birini oluşturduğuna işaret edildi.

Açıklamada, ​​​​​​​İsrail'in Gazze'ye yönelik 11 gündür devam eden hava saldırılarında binden fazla çocuğun hayatını kaybettiği vurgulandı.

Gazze'ye yönelik hava saldırılarında 2 bin 700'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, İsrail'de de en az bin 400 kişinin yaşamını yitirdiğine değinildi.

Açıklamada, raporlara göre kaçırılan ve rehine olarak Gazze'ye götürülen 199 kişi arasında çocukların da bulunduğu bildirildi.

"Gazze'de vahim olan insani durum daha da kötüleşmeye devam ediyor"

Gazze'ye yönelik topyekun kuşatma sürerken halihazırda vahim olan insani durumun daha da kötüleşmeye devam ettiğinin ve ihtiyaçların arttığının altı çizilen açıklamada, yardım malzemelerinin ve temel ihtiyaç maddelerinin girişine izin verilmeyen Gazze'de temiz suyun tükenmekte olduğu, özellikle küçük çocuklar başta olmak üzere insanların yakında susuzluktan ölmeye başlayacağı uyarısında bulunuldu.

"Gazze'deki çocuklar için zaman daralıyor"

Save the Children Filistin Direktörü Jason Lee ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Su tükeniyor ve Gazze'deki çocuklar için zaman daralıyor. BM Güvenlik Konseyi'nin bugün yeniden toplanması beklenirken, çocukların hayatını kurtarmak için ateşkes sağlanmalı. Çatışmalar sona ermeden, ateşkes olmadan binlerce çocuğun hayatı tehlikede."