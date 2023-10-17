Parçalı Bulutlu 14.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.10.2023 19:11

Save The Children, "Gazze'de acil ateşkes" çağrısında bulundu

İngiltere merkezli uluslararası sivil toplum örgütü Save The Children (Çocukları Kurtarın), İsrail'in Gazze'ye yönelik 11 gündür devam eden hava saldırılarında binden fazla çocuğun hayatını kaybettiğini duyurarak, "acil ateşkes" çağrısında bulundu.

Save The Children, "Gazze'de acil ateşkes" çağrısında bulundu
[Fotograf: AA]

Örgütten yapılan açıklamada, İsrail-Filistin çatışması nedeniyle Gazze'de her 15 dakikada 1 çocuğun yaşamını yitirdiği vurgulanarak, çocukların Gazze'deki toplam ölümlerin üçte birini oluşturduğuna işaret edildi.

Açıklamada, ​​​​​​​İsrail'in Gazze'ye yönelik 11 gündür devam eden hava saldırılarında binden fazla çocuğun hayatını kaybettiği vurgulandı.

Gazze'ye yönelik hava saldırılarında 2 bin 700'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, İsrail'de de en az bin 400 kişinin yaşamını yitirdiğine değinildi.

Açıklamada, raporlara göre kaçırılan ve rehine olarak Gazze'ye götürülen 199 kişi arasında çocukların da bulunduğu bildirildi.

"Gazze'de vahim olan insani durum daha da kötüleşmeye devam ediyor"

Gazze'ye yönelik topyekun kuşatma sürerken halihazırda vahim olan insani durumun daha da kötüleşmeye devam ettiğinin ve ihtiyaçların arttığının altı çizilen açıklamada, yardım malzemelerinin ve temel ihtiyaç maddelerinin girişine izin verilmeyen Gazze'de temiz suyun tükenmekte olduğu, özellikle küçük çocuklar başta olmak üzere insanların yakında susuzluktan ölmeye başlayacağı uyarısında bulunuldu.

"Gazze'deki çocuklar için zaman daralıyor"

Save the Children Filistin Direktörü Jason Lee ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Su tükeniyor ve Gazze'deki çocuklar için zaman daralıyor. BM Güvenlik Konseyi'nin bugün yeniden toplanması beklenirken, çocukların hayatını kurtarmak için ateşkes sağlanmalı. Çatışmalar sona ermeden, ateşkes olmadan binlerce çocuğun hayatı tehlikede."

ETİKETLER
Gazze İngiltere İsrail Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
İran'dan "ambargoları yürürlükte tutma kararı" alan AB'ye tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:54
Irak ve Suriye tezkeresi TBMM'de kabul edildi
20:16
Türk gazetecilerin yakınına roket düştü
19:34
BM okulu hedef alındı: En az 6 kişi öldü
19:33
Türk-Yunan heyetleri Ortak Eylem Planı’na ilişkin 5’inci toplantıyı gerçekleştirdi
19:18
Kafes Operasyonu'nun İzmir ayağında 25 gözaltı
19:10
İran'dan "ambargoları yürürlükte tutma kararı" alan AB'ye tepki
Amasya'da polisler Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 100 ünite kan bağışladı
Amasya'da polisler Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 100 ünite kan bağışladı
FOTO FOKUS
Türk gazetecilerin yakınına roket düştü
Türk gazetecilerin yakınına roket düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ