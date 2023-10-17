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Dünya
AA 17.10.2023 19:08

İran'dan "ambargoları yürürlükte tutma kararı" alan AB'ye tepki

İran, Avrupa Birliği'nin (AB) 2015'te imzalanan nükleer anlaşmaya göre, 18 Ekim'de kaldırılması öngörülen ambargoları yürürlükte tutma kararını, "yasa dışı" ve "kötü niyetli eylem" olarak nitelendirdi.

İran'dan "ambargoları yürürlükte tutma kararı" alan AB'ye tepki

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Avrupa Birliği Konseyinin kararı, AB'nin ve 3 Avrupa ülkesinin (nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları) nükleer anlaşma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2231 sayılı kararı kapsamındaki yükümlülüklerinin açık bir ihlalidir." denildi.

Açıklamada, AB Konseyinin kararı, "yasa dışı" ve "kötü niyetli eylem" olarak nitelendirildi.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da eylülde yapılan UAEA Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, nükleer anlaşmanın tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya'nın hazırladığı ortak metinde, "İran’ın nükleer faaliyetlerinin anlaşmada taahhüt edilen unsurları ihlal etmeyi sürdürdüğü" ifade edilmişti.

İngiltere, Fransa ve Almanya, 14 Eylül'de İran'ın nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve bu kapsamda 2015 İran nükleer anlaşması uyarınca 18 Ekim'de sona ermesi gereken İran’a yönelik balistik füze yaptırımlarını sürdürme niyetlerini AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e bildirmişti.

AB Konseyi tarafından bugün yapılan açıklamada da nükleer silahların yayılmasının önlenmesine yönelik yaptırımlar kapsamında 18 Ekim'den sonra da İran'a karşı ambargoların devam edeceği bildirilmişti.

İran ile BMGK'nın daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te yaptırımların kaldırılması karşılığında Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

ABD'nin 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden bir yıl sonra İran da anlaşmadaki taahhütlerini durdurmuş ve nükleer faaliyetlerini hızlandıran adımlar atmıştı.

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