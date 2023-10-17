Parçalı Bulutlu 14.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.10.2023 19:04

Lübnan Başbakanı Mikati, ülkesine desteğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ülkesinin sürekli yanında durduğu ve her alanda destek verdiği için Türkiye'ye teşekkür etti.

Lübnan Başbakanı Mikati, ülkesine desteğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti
[Fotograf: AA]

Başbakan Mikati, başkent Beyrut'ta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabulünün ardından yazılı açıklama yaptı.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre Mikati, Türkiye'nin Lübnan'a her alanda verdiği destekten dolayı Fidan'a teşekkür etti.

Mikati, Beyrut Limanı patlamasında zarar gören Dışişleri Bakanlığı binasının restoresinde Türkiye'nin verdiği desteğin ülkesinin içinde bulunduğu mevcut şartlarda teşekküre değer bir adım olduğunu kaydetti.

Görüşmede, ikili ilişkiler ile Lübnan'ın güneyi ve Gazze'deki mevcut durum da ele alındı.

Başbakan Mikati, şu anki önceliğin "İsrail'in Gazze'ye açtığı savaşı ve Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıları durdurması" olduğunu söyledi.

ETİKETLER
Lübnan Hakan Fidan
Sıradaki Haber
Gazze’deki insani yardım çalışanı: Gazze’de insani felaketin eşiğindeyiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:54
Irak ve Suriye tezkeresi TBMM'de kabul edildi
20:16
Türk gazetecilerin yakınına roket düştü
19:34
BM okulu hedef alındı: En az 6 kişi öldü
19:33
Türk-Yunan heyetleri Ortak Eylem Planı’na ilişkin 5’inci toplantıyı gerçekleştirdi
19:18
Kafes Operasyonu'nun İzmir ayağında 25 gözaltı
19:13
Save The Children, "Gazze'de acil ateşkes" çağrısında bulundu
Amasya'da polisler Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 100 ünite kan bağışladı
Amasya'da polisler Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 100 ünite kan bağışladı
FOTO FOKUS
Türk gazetecilerin yakınına roket düştü
Türk gazetecilerin yakınına roket düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ