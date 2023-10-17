Ürdün Kralı Abdullah: Gazze'den mülteci dalgasına izin vermeyeceğiz

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, Kral Abdullah, Veliaht Prens Hüseyin ile askeri ve sivil üst düzey devlet yetkilileriyle ordu komutanlığında bir araya geldi.

İsrail bombardımanı altındaki Gazze'deki nüfus hareketliliğiyle ilgili olarak Ürdün'ün sınırlarını koruyacağını ve tüm imkanlarıyla Filistin halkının topraklarındaki direnişini destekleyeceğini ifade eden Kral Abdullah, yeni bir mülteci dalgasına izin vermeyeceklerini kaydetti.

Kral Abdullah, ülkesinin, gerek Gazze gerekse Batı Şeria'da Filistinlilerin yeniden topraklarından göç ettirilmesine kesin bir şekilde karşı olduğunu ifade etti.

Gazze halkının tutumundan ve topraklarına bağlılığından övgüyle söz eden Kral Abdullah, yardımların kayıtsız şartsız Gazze'ye ulaştırılmasının önemli olduğunu ve ülkesinin bunun için her türlü kolaylığı sağlayacağını dile getirdi.