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Dünya
AA 06.08.2025 17:29

DSÖ: Gazze'de hala 14 bin 800'den fazla hasta acilen özel tıbbi bakıma ihtiyaç duyuyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de hala 14 bin 800'den fazla hastanın acilen özel tıbbi bakıma ihtiyaç duyduğunu belirterek, tıbbi tahliyelerin hızlandırılması talebinde bulundu.

DSÖ: Gazze'de hala 14 bin 800'den fazla hasta acilen özel tıbbi bakıma ihtiyaç duyuyor
[Fotograf: AA]

Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki tıbbi tahliyelere ilişkin, sosyal medya platformu X'ten paylaşımda bulundu.

DSÖ'nün, bu sabah Gazze'de 15 kritik durumdaki çocuğun, Ürdün'e tıbbi tahliyesini desteklediğini kaydeden Ghebreyesus, bu kişilere 42 yakınının da eşlik ettiğini bildirdi.

Ghebreyesus, Ürdün hükümeti ve sağlık çalışanlarına, özellikle Gazze'deki çocuk hastalara sağladıkları tıbbi destek için teşekkürlerini ileterek, "Gazze'de hala 14 bin 800'den fazla hasta acilen özel tıbbi bakıma ihtiyaç duyuyor. Daha fazla ülkenin hasta kabulü için harekete geçmesini ve tıbbi tahliyelerin mümkün olan tüm yollarla hızlandırılmasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

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