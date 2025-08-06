Yemen açıklarında alabora olan göçmen teknesinde can kaybı 92'ye çıktı

Ebyen Halk Sağlığı Genel Müdürü Abdulkadir Bacemil, tekne faciasına ilişkin açıklamada bulundu.

Bacemil, kazada yaşamını yitirenlerin sayısının 92'ye çıktığını belirtti.

Cenazelerin çoğunun, Zincibar kentinden doğuda yaklaşık 120 kilometre uzaklıktaki Ahver ilçesine kadar uzanan sahil şeridi boyunca bulunduğunu aktaran Bacemil, kayıpları arama çalışmalarının ise sürdüğünü ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Yemen'in güneyindeki Ebyen ili açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 56'ya yükseldiğini bildirmişti.

Açıklamada, "3 Ağustos'ta Yemen'in Ebyen ilindeki Şukra açıklarında 200 göçmeni taşıyan bir geminin alabora olması sonucu yaşanan trajik can kaybından derin üzüntü duyuyoruz. 14'ü kadın olmak üzere en az 56 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken kurbanların çoğunun Etiyopya uyruklu olduğuna inanılıyor. Kayıpların toplam sayısı 132'ye ulaştı. Şimdiye kadar tamamı erkek 12 kişi kurtarıldı." ifadeleri kullanılmıştı.

Yemen, başta Etiyopya ve Somali olmak üzere Afrika Boynuzu ülkelerinden gelen düzensiz göçmenlerin geçiş noktası olarak görülüyor. Afrikalı düzensiz göçmenlerin çoğu, Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerine gitme hayaliyle Cibuti üzerinden Yemen'e geçiyor.