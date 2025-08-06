Açık 34.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.08.2025 17:10

Yemen açıklarında alabora olan göçmen teknesinde can kaybı 92'ye çıktı

Yemen'in güneyindeki Ebyen ili açıklarında 3 Ağustos'ta düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye yükseldi.

Yemen açıklarında alabora olan göçmen teknesinde can kaybı 92'ye çıktı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Ebyen Halk Sağlığı Genel Müdürü Abdulkadir Bacemil, tekne faciasına ilişkin açıklamada bulundu.

Bacemil, kazada yaşamını yitirenlerin sayısının 92'ye çıktığını belirtti.

Cenazelerin çoğunun, Zincibar kentinden doğuda yaklaşık 120 kilometre uzaklıktaki Ahver ilçesine kadar uzanan sahil şeridi boyunca bulunduğunu aktaran Bacemil, kayıpları arama çalışmalarının ise sürdüğünü ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Yemen'in güneyindeki Ebyen ili açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 56'ya yükseldiğini bildirmişti.

Açıklamada, "3 Ağustos'ta Yemen'in Ebyen ilindeki Şukra açıklarında 200 göçmeni taşıyan bir geminin alabora olması sonucu yaşanan trajik can kaybından derin üzüntü duyuyoruz. 14'ü kadın olmak üzere en az 56 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken kurbanların çoğunun Etiyopya uyruklu olduğuna inanılıyor. Kayıpların toplam sayısı 132'ye ulaştı. Şimdiye kadar tamamı erkek 12 kişi kurtarıldı." ifadeleri kullanılmıştı.

Yemen, başta Etiyopya ve Somali olmak üzere Afrika Boynuzu ülkelerinden gelen düzensiz göçmenlerin geçiş noktası olarak görülüyor. Afrikalı düzensiz göçmenlerin çoğu, Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerine gitme hayaliyle Cibuti üzerinden Yemen'e geçiyor.

ETİKETLER
Yemen
Sıradaki Haber
Katil Netanyahu, Gazze'nin tamamının işgalini görüşmek için yarın kabinesini toplayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:44
Çin'in Guangzhou kentinde meydana gelen heyelanlarda 7 kişi toprak altında kaldı
18:40
Gazze'deki hükümet: Havadan yapılan yardımlar can kayıplarına yol açıyor
18:50
Devletin hızlı refleksi: Sahte e-İmza çetesi çökertildi
18:34
Yerli ve yabancı arkeologlar "Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu"nda bir araya geldi
18:31
Bartın'da orman yangını
18:26
Ömer Çelik: Sahtecilik yapanları devletten jiletle kazıyacağız
"Karaağalar Koğuşu" restorasyonu tamamlanarak ziyarete açıldı
"Karaağalar Koğuşu" restorasyonu tamamlanarak ziyarete açıldı
FOTO FOKUS
Bayraktar AKINCI, ASELSAN'ın LGK-82 mühimmatı ile hedefini tam isabetle vurdu
Bayraktar AKINCI, ASELSAN'ın LGK-82 mühimmatı ile hedefini tam isabetle vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ