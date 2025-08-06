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Dünya
AA 06.08.2025 16:58

Katil Netanyahu, Gazze'nin tamamının işgalini görüşmek için yarın kabinesini toplayacak

İsrail'in soykırımcı Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nin tamamının işgali dahil, saldırı planlarını görüşmek için Güvenlik Kabinesi'ni perşembe akşamı toplayacağı bildirildi.

Katil Netanyahu, Gazze'nin tamamının işgalini görüşmek için yarın kabinesini toplayacak
[Fotograf: Reuters]

Yerel basında çıkan haberde, Netanyahu'nun yarın akşam yerel saatle 18.00'de Güvenlik Kabinesi'ni toplayacağı belirtildi.

Toplantıda Gazze Şeridi'nin tamamının işgali dahil, bölgeye yönelik saldırı planlarının ele alınacağı ifade edildi.

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve diğer askeri yetkililerin uyarısına rağmen Güvenlik Kabinesi'nin Gazze'nin tamamının işgaline yönelik plana onay vermesinin beklendiği kaydedildi.

Muhalif lider Gazze'nin tamamının işgaline karşı

Öte yandan Netanyahu, ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid ile bir araya gelerek Gazze'ye saldırı planları hakkında bilgilendirdi.

Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Lapid, Netanyahu'ya Gazze'nin tamamının işgal edilmesinin "kötü bir fikir olduğunu" söylediğini belirtti.

Gazze'nin tamamının işgalinin İsrail'e ağır bedeli olacağını dile getiren Lapid, İsraillilerin büyük çoğunluğunun böyle bir plana karşı olduğunu savundu.

Yerel basına konuşan ve adı açıklanmayan Başbakanlık yetkilileri, Netanyahu'nun İsrailli esirlerin olabileceği yerlere de kara saldırıları başlatılarak, Gazze'nin tamamının işgal edilmesi planına sıcak baktığını belirtmişti.

Genelkurmay Başkanı Zamir'in ise Gazze'nin tamamının işgal edileceği bir plana karşı olduğu öne sürülmüştü.

Netanyahu'nun ofisinden Zamir'e "Gazze'nin tamamının işgali planı size uymuyorsa istifa etmelisiniz" mesajı gönderildiği aktarılmıştı.

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