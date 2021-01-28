Çin'e gelmelerinin ardından 14 günlük karantinaya alınan ekip, öğleden sonra Wuhan'daki otellerinden dışarı çıkıp bir otobüse binerken görüldü.

Ekibin, COVID-19'un kökenlerini araştırmak için Vuhan'da saha çalışması yapması planlanıyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, Vuhan'a gelen 13 kişilik heyetle ilgili basına yaptığı açıklamada, karantinadan çıktıktan sonra araştırmacıların virüsün kökenlerini araştırırken, Çinli bilim adamlarıyla ortak çalışmalar yürüteceğini, Çinli uzmanların iş birliği sürecinde DSÖ heyetine destek ve kolaylık sağlayacağını açıklamıştı.

ABD, Avustralya, Almanya, Japonya, İngiltere, Rusya, Hollanda, Katar ve Vietnam'dan uzman ve araştırmacılardan oluşan heyetin, 14 günlük karantina sürecinde Çinli yetkililerle çevrim içi toplantılar yapacağı belirtilmişti.